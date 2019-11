Cláudia Vieira mostra momentos românticos na gravidez

Se há momentos que eu amo é o reboliço das manhãs de Domingo", disse ainda a atriz.

Cláudia Vieira emociona fãs a dois meses de voltar a ser mãe

Cláudia Vieira está cada vez mais perto de ser mãe pela segunda vez,Aos, a atriz vai voltar a ser mãe de uma menina, que vai chamar-se. A bebé será o primeiro fruto da relação com João, e o primeiro do empresário, que está ansioso por viver a experiência.Ao longo da gravidez, o rosto da SIC tem partilhado vários registos nas redes sociais que comprovam o quanto está radiante por esta fase. Agora, voltou a mostrar momentos em família a exibir a barriguinha de oito meses.Ao lado do companheiro, da filha, fruto da, e dos dois cães, a sessão fotográfica está a derreter os fãs de Cláudia Vieira., foram algumas mensagens usadas por Cláudia na legenda das imagens, captadas no último domingo., são algumas das mensagens ternurentas deixadas pelos admiradores de Cláudia Vieira.Recorde-se que Cláudia Vieira também já partilhou com os seguidore o rosto da bebé que viu através de uma ecografia. Além disso, revelou recentemente já estar a ter sonhos com o parto, um momento que, segundo a mesma, João Alves também vive com "medo" Ansiosa pelo nascimento da bebé, Cláudia Vieira não tem resistido a partilhar, além dos momentos felizes em família, imagens da barriga de grávida onde demonstra a excelente forma física que mantém. À, Cláudia Vieira chegou a revelar os seus segredos para manter a boa forma durante a gravidez.