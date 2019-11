Cláudia Vieira mostra rosto da filha mais nova

Ecografia da filha de Cláudia Vieira

Cláudia Vieira está a menos de dois meses de ser mãe pela segunda vez e tem partilhado vários momentos da sua gravidez com os seguidores. Esta quarta-feira, a atriz emocionou os fãs ao mostrar a ecografia da filha, onde é possível ver o rosto da menina."Dia de conhecermos um pouco esta menina", escreveu.Através de uma tecnologia avançada, Cláudia Vieira consegiu ver os traços de Caetana na perfeição.A menina é fruto da relação com João Alves e será o primeiro filho em comum do casal.