Claúdia Vieira mostra foto do parto

A atriz foi mãe, pela segunda vez, no passado domingo. A menina nasceu um mês antes do previsto

Cláudia Vieira

15:18

Cláudia Vieira já tem a pequena Caetana nos braços e está a viver uns dias de sonho. Depois de ter revelado que já era mãe, a atriz voltou às redes sociais para agradecer aos fãs as mensagens de carinho que tem recebido e confessou que chorou no momento em que a segunda filha nasceu.escreveu.Caetana nasceu no domingo, 1 de dezembro, às 35 semanas, e é fruto do relacionamento de Cláudia Vieira com João Alves. A bebé vem juntar-se a Maria, de nove anos.