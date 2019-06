Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez iniciam férias em família

Ver esta publicação no Instagram ?? ¡Buen día con amor! Uma publicação partilhada por Georgina Rodríguez (@georginagio) a 12 de Jun, 2019 às 3:29 PDT

Terminados os compromissos profissionais ao serviço da Seleção Nacional, Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez preparam-se para iniciar as suas férias em família.O destino escolhido ainda está por desvendar, mas Gio e Ronaldo já revelaram através das redes socias uma imagem em que surgem com as crianças da família, Cristianinho, Mateo, Eva e Alana Martina, no avião privado, em Madrid, prontos a embarcar."Tempo de descansar com a melhor companhia", anunciou o jogador, que se mostra radiante por desfrutar de alguns dias de descanso com as pessoas que mais ama.