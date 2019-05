Cristiano Ronaldo mostra que os filhos já falam

Georgina Rodríguez começou a manhã desta terça-feira, 28 de maio, a 'derreter' o fãs com um vídeo dos filhos. Na publicação, que está na sua conta de Instagram, ouve-se Cristiano Ronaldo a conversar com Mateo, Eva e Alana."Bom dia com muito amor. Nesta cozinha chamam-se todos Anana. Só falta o Pepe [gato] dizer o mesmo. O Mateo já comeu o seu iogurte mas queria o das irmãs também", escreveu Georgina na descrição da publicação.No fundo do vídeo dá para perceber que Ronaldo interage com os meninos. "Alana, quantos anos tens?". A menina respondeu que tinha dois. "Um. Não é dois, é um", acabou por responder o melhor jogador do mundo.Na publicação deu para perceber que o craque fala em português e espanhol com os meninos.Cristiano Ronaldo tem quatro filhos, Cristiano Ronaldo Jr., de oito anos, Eva e Mateo, de um, que nasceram atráves de barriga de aluguer. Alana também tem um ano e é fruto do seu relacionamento com Georgina Rodríguez.