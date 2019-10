Cristina Ferreira mostra-se ao natural em produção fotográfica

Depois de ter assumido os problemas com a balança, e que o stress a levava a engordar, Cristina Ferreira deixou a dieta que tinha em mente para os Globos de Ouro de lado e decidiu assumir que, como qualquer mulher, tem gordurinhas, celulite e um corpo com imperfeições.Aos 42 anos, a estrela da SIC posou para a sua revista numa produção em que, como a própria diz, mostra as suas curvas ao natural e sem Photoshop (programa em que é possível corrigir imperfeições em imagens) para a lente do fotógrafo Gonçalo Claro."Sou o que sou... Ser o que somos. Sem artifícios. Não é moda. É realidade", escreveu Cristina no texto de entrada da produção em que surge sexy e atrevida depois da cerimónia dos Globos de Ouro. "O que tu és é muito mais forte do que aparentas", escreveu também na sua conta de Instagram.Foi há cerca de dois meses, recorde-se, que Cristina falou abertamente sobre os problemas de oscilação de peso. "Houve tempos em que inchava de tal maneira que parecia grávida de cinco meses. Por mais restrições alimentares que fizesse não mudava nada.Sempre que ia de férias ficava magra, mesmo a comer de tudo. O stress tem implicações nos meus níveis de cortisol e o meu corpo reage imediatamente", explicou a apresentadora.