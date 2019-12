Dânia Neto batiza o filho

Dânia Neto

11:45

Dânia Neto batizou o filho, Salvador, ontem, dia 9 de dezembro, três dias depois de ter completado um ano.



Nas redes sociais, a atriz de 'Terra Brava', da SIC, mostrou-se emocionada com o momento.



"Chegou o dia de celebrar... Dia 8 de dezembro, dia de Imaculada Conceição, será para sempre celebrado com muito amor na nossa família. Hoje, juntámos amigos e familiares para celebrar o teu primeiro aniversário e o teu batismo, nosso amor maior!", começou por escrever na legenda da foto, onde surge com Salvador e o companheiro, Luís Matos Cunha.



"Bebé Salvador hoje recebes uma benção importante e muito especial!! Que Deus te ilumine e te proteja sempre.

Que Nossa Senhora da Conceição te guarde e ampare sempre que for preciso. Que nunca te falte amor e fé na tua vida.

Muita Luz para ti meu pequenino. Que sejas sempre um iluminado onde quer que estejas. Com amor, da mamã e do papá!".