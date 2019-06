Daniela Ruah diverte-se com a família na praia

Daniela Ruah divertida em Portugal com a família

Daniela Ruah está de férias em Portugal com a família.A atriz tem aproveitado para descansar e para brincar com os filhos. Na segunda-feira, 3 de junho, Daniela mostrou uma brincadeira com o filho, River Isaac, de cinco anos, na praia e os fãs não deixaram de reparar que a atriz está em grande forma.Daniela Ruah, que também é mãe de Sierra Esther, de dois anos, fruto da sua relação com David Paul Olsen, vai regressar aos Estados Unidos para gravar a décima primeira temporada da série 'Investigação Criminal: Los Angeles'.