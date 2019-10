David Carreira e Carolina Carvalho cada vez mais apaixonados

Ver esta publicação no Instagram partners In crime @carol_carvalhosantos Uma publicação partilhada por David Carreira (@davidcarreiraoficial) a 26 de Out, 2019 às 2:03 PDT

Quero olhar sempre assim para ti. Tenho tanto orgulho em ti e em tudo o que construímos. Meu amor , és muito especial", escreveu a estrela de 'Golpe de Sorte'. David não resistiu às palavras da jovem e respondeu: "Não é por causa desta fofice que me vais convencer a deixar-te cantar no Altice. Love you", brincou, referindo-se ao seu próximo grande concerto, no Altice Arena, para o dia 30 de novembro.









, continua a mostrar a paixão por Carolina Carvalho,O cantor e a atriz, que assumiram o namoro no início deste ano, fazem as delícias dos fãs com fotografias ternurentas onde demonstram que a relação vai de vento em popa. O casal de artistas partilhou uma nova imagem apaixonada nas redes sociais.[parceira no crime], escreveu o artista na legenda da publicação, à qual a atriz reagiu:Carolina Carvalho também fez questão de partilhar a mesma imagem na sua conta de Instagram, com uma declaração repleta de amor: