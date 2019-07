De volta a casa, Georgina Rodríguez partilha momento de ternura com as crianças da família

Georgina Rodríguez está de regresso a casa depois de umas emocionantes férias na Grécia e Riviera Francesa, na companhia de Cristiano Ronaldo e da família Aveiro.A namorada de CR7 não esconde a satisfação de estar de volta a casa e reencontrar as crianças mais novas da família: Alana Martina, Mateo e Eva. Nas redes sociais, a espanhola partilhou uma imagem com os filhos do craque que já conquistou milhares de elogios dos seguidores.