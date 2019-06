De volta a Madrid, Georgina Rodríguez arrasa na piscina

Ver esta publicação no Instagram Relaxing with my @aloyoga outfit ?? Uma publicação partilhada por Georgina Rodríguez (@georginagio) a 11 de Jun, 2019 às 3:43 PDT

Depois de ter festejado a conquista do título da Liga das Nações ao lado de Cristiano Ronaldo, em Portugal, Georgina Rodríguez já está de volta a Madrid.A espanhola e o craque da Juventus preparam-se para as suas férias de verão em família, uma vez que CR7 já está livre de qualquer compromisso profissional. Mas, antes, a modelo aproveita para desfrutar do bom tempo que se faz sentir em Madrid, na mansão do craque em La Finca.Nas redes sociais, a namorada do craque partilhou uma imagem onde surge descontraída na piscina.