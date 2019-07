Depois das polémicas, Diogo Amaral declara-se ao filho

Recorde-se que Jéssica,



Diogo Amaralconsumiu drogas. "Faz hoje 1 mês que me apaixonei e percebi o significado de amor incondicional", começou por escrever Jéssica na sua conta de Instagram, já, Diogo Amaral limitou-se nas palavras: "Já passou um mês", escreveu o ator da SIC.Recorde-se que Jéssica, sofreu de depressão durante a gravidez de Oliver , tendo tido a necessidade de recorrer a profissionais de saúde onde a solução encontrada para a atriz foi tomar antidepressivos.Diogo Amaral revelou recentemente no programa das manhãs da SIC , apresentado por Cristina Ferreira, que durante um ano

Diogo Amaral e Jéssica Athayde celebram hoje, 8 de Junho, o primeiro mês de vida de Oliver Nas redes sociais o casal partilhou alguns momentos do dia do parto da criança, onde se consegue ver ao pormenor o rosto do bebé,O ator de 'Golpe de Sorte' é também pai de Mateus, filho fruto da relação com a ex-namorada Vera Kolodzig.