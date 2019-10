Diogo Amaral "apaixonadão" pelo filho Oliver

Apaixonadão por este gordo de 4 meses e cheio de saudades de outro gordo com 5 anos", escreveu Diogo Amaral na legenda.

Diogo Amaral voltou a encantar os milhares de seguidores que o acompanham nas redes sociais com uma nova fotografia do filho Oliver, fruto da ex-relação com a atriz Jessica Athayde.O ator, de 37 anos, mostra-se um pai dedicado aos dois filhos:, e não resiste a partilhar momentos de ternura em família.O rosto da SIC mostrou-se a dar biberão ao bebé., são alguns dos comentários deixados na publicação.Recorde-se que Diogo Amaral, além de nunca deixar de estar focado no papel de pai, está empenhado nas gravações da novela, a nova produção da SIC, que vai estrear já na próxima segunda-feira.