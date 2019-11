Diogo Amaral e Jessica Athayde derretidos com o filho Oliver

Ver esta publicação no Instagram Nudes Uma publicação partilhada por Diogo Amaral (@diogoamaral.oficial) a 6 de Nov, 2019 às 1:33 PST

O filho deé cada vez mais acarinhado no Instagram.Os atores continuam a derreter os milhares de seguidores nas redes sociais com fotografias ternurentas do filho em comum, Oliver, que nasceu em Junho deste ano.Apesar de terem anunciado o fim da relação, o ex-casal de atores continua a mostrar-se unido pelo bebé e ambos mostram vários momentos do crescimento de Oliver.Diogo Amaral partilhou uma fotografia do bebé no banho., escreveu, em tom de brincadeira. Jessica reagiu à publicação com um emoji a rir, indo ao encontro do sentido de humor mostrado pelo ex-namorado.Jessica Athayde também não resiste à ternura do filho e confessa:, escreveu, numa fotografia onde o bebé surge bem disposto a olhar para a câmera. Tal como ela, Diogo Amaral também reagiu a esta fotografia, comentando um emoji de coração.Os fãs de Diogo Amaral e Jessica Athayde voltam a encher a caixa de comentários com palavras de carinho:, ousão alguns dos nomes deixados para o pequeno Oliver.