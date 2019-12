Eder Lopes vai voltar a ser pai Mulher do futebolista anuncia que a família vai aumentar.

Este Natal vai ser ainda mais especial para Eder Lopes. O futebolista e a mulher vão voltar a ser pais. A notícia foi anunciada por Sanne Lopes no Instagram, através da publicação de duas fotografias do filho mais velho do casal, Kai, de um ano, que segura um balão que tem escrito 'Irmão mais velho'.



Na legenda, escreveu: "Tão feliz por anunciar que o Kai vai ser irmão mais velho!! Em breve vamos ser uma família de quatro".

