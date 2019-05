Elenco de 'A Guerra dos Tronos' junta-se para ver final da série

21 mai 2019 • 15:31

O elenco de 'A Guerra dos Tronos', da HBO, reuniu-se para assistir ao último episódio da série, que foi exibido no passado domingo, dia 19 de maio.Kit Harington, Emilia Clarke, Peter Dinklage, Sophie Turner, Maisie Williams, Nikolaj Coster-Waldau, John Bradley e Gwendoline Christie foram alguns dos atores que estiveram neste último encontro, antes de dizerem adeus ao cenário daquela que já é considerada uma série de culto.Emilia Clarke partilhou as fotos da reunião com uma emotiva mensagem: