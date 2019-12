Ex-marido de Luciana Abreu dá os parabéns às filhas gémeas

16:06

Daniel Souza assinalou hoje, dia 23 de dezembro, o segundo aniversário das filhas em comum com Luciana Abreu: as gémeas Amoor e Valentine.O ex-marido de Luciana Abreu não conteve a emoção e partilhou uma mensagem de afeto através das redes sociais., escreveu o guia turístico junto de uma fotografia onde as meninas surgem lado a lado nos carrinhos de bebé.Apesar das constantes guerras que Daniel enfrenta em tribunal com a ex-mulher, mostra-se um pai presente na vida das crianças.Recorde-se que Daniel Souza e Luciana Abreu anunciaram o fim do casamento em março deste ano, apenas um ano depois da cerimónia do enlace. Além das gémeas Amoor e Valentine, a Tina de 'Terra Brava' tem mais duas filhas: Lyonce e Lyannii, frutos da anterior relação com Yannick Djaló, com quem esteve casada de 2010 a 2013.