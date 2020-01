Fanny mostra-se em lingerie após perder 35 quilos

A incrível transformação de Fanny

Fanny Rodrigues surpreendeu os milhares de seguidores ao mostrar a mudança no seu corpo, depois de perder cerca de 35 quilos., escreveu a ex-concorrente da 'Casa dos Segredos', confiante da imagem atual, numa fotografia onde surge mais sensual que nunca, sentada na cama, em lingerie.Fanny sempre foi uma das concorrentes que mais deu que falar no reality show da TVI, por alegadamente se ter apaixonado pelo ex-namorado de Mariana Monteiro, o ator João Mota, que venceu a edição onde Fanny participou.Além disso, a jovem sempre viveu um drama pelo excesso de peso que apresentava, chegando mesmo a ser insultada dentro da casa mais vigiada do país pela forma física e também fora do ecrã. Perder peso foi um objetivo que tem cumprido ao longo do tempo, com uma transformação que não deixa ninguém indiferente.Os seguidores de Fanny Rodrigues não resistem a deixar elogios às suas curvas e ainda questionam sobre os truques para alcançar a perda de peso que agora exibe., são algumas das mensagens deixadas a Fanny Rodrigues.