Férias com amigas já terminaram e Georgina volta para junto dos filhos

Depois de passar férias ao lado de Cristiano Ronaldo e da família do jogador onde se deslocaram até à Grécia e, mais tarde, à Costa Francesa, a espanhola de 25 anos foi estes dias passar férias com as amigas mais próximas e a irmã Ivana Rodríguez para um destino paradisíaco.Já de volta a casa para dar colo aos filhos, Gio partilhou nas redes sociais mais um dos momentos com os filhos a bordo do jato privado do craque português, que por estes dias se encontra na Ásia devido a questões profissionais."Desejando ver o pai", escreveu Georgina na descrição da publicação