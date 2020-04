Fernanda Serrano assume dificuldades em manter rotinas

Fernanda Serrano tem estado inteiramente dedicada aos quatro filhos, Santiago, de 15 anos, Laura, de 12, Maria Luísa, de dez, e Caetana, de quatro, durante este período de quarentena.Entre tarefas domésticas, atividades com as crianças e apoio com as aulas online, a atriz de 46 anos assume que não estão a ser tempos fáceis e os principais desafios têm sido "manter uma rotina de horários" e arranjar forma de entreter as quatro crianças entre quatro paredes.Ainda assim, tenta manter a calma, até porque os mais velhos já percebem tudo e estão "muito apreensivos e preocupados com o estado do Mundo".Ao contrário do que acontecia até aqui, agora, Fernanda Serrano não conta com o apoio dos seus pais para tomar conta das crianças e assume que as saudades estão a ser difíceis de gerir.A atriz conta ainda que os filhos têm visto o pai, Pedro Miguel Ramos, com regularidade durante a quarentena.