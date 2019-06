Fernanda Serrano publica foto com a filha após anunciar separação

"Fica esta música de alguém que me é especial para iluminar o Dia de todos nós! Obrigada pelo Amor que recebo todos os Dias!", escreveu na publicação.





Fernanda Serrano separação





Fernanda Serrano está a atravessar uma fase difícil com o fim do casamento com Pedro Miguel Ramos . A separação foi confirmada esta quarta-feira, 5 de junho, pela agência da atriz.Fernanda partilhou o anúncio, na sua conta de Instagram. Para além do mais, publicou uma fotografia com a filha Laura, de 11 anos.Na publicação, foram vários os comentários dos seguidores a darem apoio à atriz.Fernanda Serrano e Pedro Miguel Ramos estiveram juntos durante 16 anos.