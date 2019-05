Filha de Madonna já imita a mãe

Ver esta publicação no Instagram End of Madame ? workshop................Estere is lady #workshop #madamex #estere Uma publicação partilhada por Madonna (@madonna) a 30 de Mai, 2019 às 8:01 PDT

Madonna mostra ser uma mãe babada. Depois de partilhar a filha Mercy a tocar piano , esta quinta-feira (30 de maio) mostrou que a filha Estere, de seis anos, já tem jeito para o mundo do espetáculo.Num vídeo publicado na sua conta de Instagram, a cantora divertiu os fãs com a filha Estere a desfilar com sapatos de salto alto.Na publicação são vários os elogios à menina. "Pequena Rihanna", "rainha", foram alguns dos comentários deixados.Madonna conheceu Estere e a irmã Stelle no Malawi, quando tinham apenas dois anos, e conseguiu adotá-las em fevereiro de 2017.