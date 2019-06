Filho de Enrique Iglesias já canta e conquista fãs

Anna Kurnikova tornou-se num verdadeiro fenómeno nas redes sociais. Com apenas um ano, Nicholas Iglesias faz as delícias dos fãs e já conquista milhares de elogios.Num vídeo partilhado por Enrique Iglesias, o bebé surge a bordo de um barco, durante umas férias em família, a cantar. Um momento que já conquistou o mundo e o vídeo já conta com quase dois milhões de visualisações.