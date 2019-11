Georgina celebra aniversário de Alana com festa temática

Uma data especial assinalada com uma festa temática em Turim.Na fotografia partilhada por Ronaldo é possível ver as três crianças da família e Georgina Rodríguez mascarados. A aniversariante, Alana Martina, e Eva estão vestidas de princisa, Mateu de super-heroi, Cristianinho optou pela fantasia de ninja e Georgina vestiu-se de super-mulher.Recorde-se que Cristiano Ronaldo foi a principal ausência da festa. CR7 está em Portugal devido a compromissos profissionais com a Seleção Nacional. Dolores Aveiro, Elma e Katia Aveiro também faltaram à celebração.