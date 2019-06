Georgina Rodríguez faz promessa a filhos de Ronaldo

A manhã foi de passeio para Georgina Rodríguez, que aproveitou o bom tempo para uma caminhada com as crianças, tal como revela imagem que partilhou nas suas redes sociais em que surge com Mateo, Eva e Alana Martina.Um passeio matinal com os mais novos em que Gio mostrou, mais uma vez, a grande cumplicidade com os filhos de Cristiano Ronaldo.Recorde-se que Alana Martina é única filha de Georgina Rodriguez em comum com Cristiano Ronaldo.