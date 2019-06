Georgina Rodríguez já treina com Cristianinho

Ver esta publicação no Instagram Buen día?? Entreno con mi principe @aloyoga Uma publicação partilhada por Georgina Rodríguez (@georginagio) a 3 de Jun, 2019 às 4:12 PDT

Georgina Rodríguez, de 25 anos, sempre se revelou adepta de atividade física e ginásio e parece ter encontrado a companhia ideal para os treinos.Aos oito anos, Cristianinho, filho mais velho de Ronaldo, já revela ser uma ótima companhia e acompanha Georgina nas suas idas ao ginásio. Através das redes sociais, Gio partilhou uma imagem ao lado do menino onde surgem equipados a rigor e mostrou a grande relação de cumplicidade que mantém com o filho de CR7."Treino com o meu príncipe", escreveu a espanhola na descrição da fotografia partilhada onde mostra grande carinho por Cristianinho.