Georgina Rodríguez mostra nova tatuagem em viagem a Veneza

Modelo espanhola desenhou a palavra ‘mamã’ no braço, uma alusão à família que construiu com Cristiano Ronaldo.

01:30

Vânia Nunes

De sorriso no rosto e com uma postura confiante, Georgina Rodríguez, de 28 anos, mostrou-se esta quinta-feira a chegar ao Festival de Cinema de Veneza, em Itália. A modelo espanhola deu nas vistas com o look arrojado que elegeu para a viagem no jato privado: uma saia lápis justa e colorida combinada com uma blusa preta, que realçavam as suas curvas. Mas o que saltou mais à vista dos seguidores de Gio foi a sua nova tatuagem, a palavra ‘mamã’ escrita no braço direito.









Na semana passada, a namorada de Cristiano Ronaldo (37 anos) já tinha mostrado outras duas tatuagens que tinha feito recentemente, todas elas com alusão à sua família. Uma delas tem as iniciais do seu nome e do companheiro (‘C’ e ‘G’), com um coração. A outra, é a imagem de um anjo, em alusão ao filho gémeo que morreu durante o parto, no passado dia 18 de abril.

Empenhada em ultrapassar a fase difícil, Georgina tem-se refugiado nos cinco filhos, mas também no trabalho. As gravações da segunda temporada da série da Netflix ‘Soy Georgina’ seguem a todo o gás e a equipa voltou a acompanhar a modelo neste certame dedicado à sétima arte. A irmã de Gio, Ivana, acompanhou-a nesta viagem.



Futuro por esclarecer

Cristiano Ronaldo prometeu explicações sobre o seu futuro profissional e sobre a sua ausência no início da época dos treinos do Manchester United, porém, até ao momento, tem-se remetido ao silêncio. No entanto, a série de Gio, ainda sem data de estreia, poderá abordar algumas destas questões ligadas a CR7.