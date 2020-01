Georgina Rodríguez mostra-se sem maquilhagem com as filhas

Georgina Rodríguez com Alana e Eva

Georgina Rodríguez faz questão de mostrar momentos íntimos e de cumplicidade com os filhos em comum com Cristiano Ronaldo.Desta vez, a namorada do craque da Juventus mostrou-se num momento de descontração no sofá, na companhia das meninas da família:, que se revelam muito cúmplices. Na fotografia, a modelo espanhola mostra-se sem maquilhagem, de cara lavada.Como já é habitual, Georgina continua a demonstrar o amor que tem pelas crianças: Cristianinho, os gémeos Mateo e Eva, e a mais nova, Alana Martina, com várias imagens ternurentas e declarações nas redes sociais., define Georgina..Recorde-se que Georgina esteve recentemente em Lisboa, a acompanhar Cristiano Ronaldo