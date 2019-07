"Somos 4 para sempre!!", pode ler-se na legenda das imagens.





Helena Costa foi mãe pela primeira vez no passado dia 28 de junho das gémeas, Maria do Mar e Mercedes. Rendida à maternidade, a atriz tem partilhado nas redes sociais alguns momentos com as filhas recém-nascidas.A artista revelou osNas imagens é possível ver Helena em lágrimas com as bebés nos braços, minutos após o nascimento. O pai das meninas também surge na fotografia, mas a identidade do mesmo continua por revelar.