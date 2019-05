Inês Herédia goza de dias de descanso em Cabo Verde

Ver esta publicação no Instagram Bom dia Ilha bonita! ?? Uma publicação partilhada por Inês Herédia (@inesheredia) a 21 de Mai, 2019 às 4:24 PDT

Inês Herédia é uma das mais recentes contratações da estação de Queluz de Baixo. A atriz, de 29 anos, deixou a SIC e é atualmente uma das concorrentes de 'A Tua Cara Não Me é Estranha'.Nas suas redes sociais, Inês fez saber que viajou para Cabo Verde para alguns dias de descanso antes da próxima gala do programa de domingo à noite na TVI."Vou isolar-me durante quatro dias para conseguir dormir e ensaiar como deve ser. Já estou com o coração apertado mas tem de ser", escreveu a atriz na sua conta pessoal de Instagram, que não desvendou a companhia da sua viagem.Recorde-se que Inês irá interpretar a cantora Luísa Sobral na próxima gala de 'A Tua Cara Não Me é Estranha'.