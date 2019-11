10:40

Ver esta publicação no Instagram On da rocks.... Uma publicação partilhada por irinashayk (@irinashayk) a 5 de Nov, 2019 às 6:05 PST

voltou a incendiar as redes sociais com uma fotografia ousada onde exibe mais uma vez a forma física.Em frente ao espelho, a modelo russa deque namorou com Cristiano Ronaldo, mostrou-se em biquíni. Sem fotografar a cara, revelou apenas o corpo e, como já é habitual, recebeu rasgados elogios por parte dos milhares de seguidores.

Recorde-se que a relação mais recente de Irina Shayk foi com Bradley Cooper, que durou quatro anos, e com quem teve uma filha, Lea De Sein, de apenas dois anos. O romance ficou marcado por rumores de traição, que alegam que o ator enganou a manequim com Lady Gaga, com quem contracenou no filme de sucesso 'Assim nasce uma estrela'.