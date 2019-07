"Dia 21.07.2019 às 23h29, nasceu o nosso Xavier! Não há palavras", escreveu a artista na legenda da imagem.





Sofia Arruda, de 31 anos, deu as boas-vindas ao primeiro filho este domingo, 21 de julho. A notícia foi avançada pela atriz através das redes sociais que revelou a primeira imagem do bebé, ainda na sala de partos e o nome escolhido pelos recém-papás.Visivelmente comovida, Sofia mostra-se radiante com o nascimento do primeiro filho, fruto da sua atual relação com David Amaro.