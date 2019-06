Jessica Athayde conta detalhes do parto: "Foi super duro"

Jessica Athayde já tem Oliver nos braços! O bebé, fruto do relacionamento da atriz com Diogo Amaral, nasceu no sábado, 8 de junho. Os recém-papás só anunciaram o nascimento no dia seguinte.Quatro dias depois, a namorada de Diogo Amaral fez uma publicação nas redes sociais onde agradeceu as mensagens que tem recebido. Contou, ainda, que acabou por ter de fazer uma cesariana.escreveu.Jessica confessa que está muito feliz com esta nova fase da sua vida.Nos comentários da publicação, os seguidores felicitaram a atriz.