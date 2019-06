Jessica Athayde mostra-se sem pudores na banheira

Prestes a ser mãe pela primeira vez, Jessica Athayde recriou uma fotografia captada pelo namorado, Diogo Amaral, em setembro do ano passado,Uma fotografia especial, que a atriz considera ser uma das suas "preferidas", mas desta vez confessa não ter sido tarefa fácil caber na banheira devido ao tamanho da sua barriga., escreveu.A atriz prometeu aos seguidores voltar à mesma banheira para ano e recriar a mesma fotografia com o filho, Olivier.O casal aproveitou ainda o fim de semana para desfrutar de alguns momentos a dois antes do nascimento do filho num hotel cinco estrelas, situado na zona do Parque Natural da Serra de Sintra-Cascais.