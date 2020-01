Jessica Athayde muda de visual após corte desastroso

Jessica Athayde mostra-se morena

Jessica Athayde no cabeleireiro

Jessica Athayde surpreendeu ao mostrar-se com o cabelo escuro.A atriz apostou numa mudança de visual e despediu-se do cabelo loiro. Nas redes sociais, partilhou uma fotografia onde surge com o novo look., escreveu a artista.Nas redes sociais, pode ver-se também outra imagem de Jessica Athayde no cabeleireiro do hairstylist David Xavier a preparar-se para a mudança.Depois de ter cortado o cabelo, apesar de continuar loira, e de revelar que se arrependeu do corte, o rosto da TVI quis agora escurecer o cabelo e colocar extensões., disse Jessica na altura, em desabafo com os seguidores.A ex-namorada de Diogo Amaral, com quem tem um filho em comum, Oliver, de sete meses, mostra-se agora contente com o novo resultado.Recorde-se que Jessica Athayde já tinha usado esta cor de cabelo, na novela 'A Herdeira', na TVI, ao interpretar a personagem Maria Luísa. Afastada do pequeno ecrã para estar ao máximo dedicada ao pequeno Oliver , Jessica Athayde mostrou que a mudança de look foi uma escolha pessoal e não devido a projetos profissioais.