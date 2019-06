"O sol voltou e eu saí de casa pela primeira vez com o Oliver para passear num dos meus sítios preferidos em Lisboa. Alguém advinha onde estamos?", escreveu a atriz na legenda da fotografia que partilhou nas redes sociais.

Jessica Athayde aproveitou a subida das temperaturas para desfrutar do primeiro passeio ao ar livre com o Oliver, que nasceu no passado dia 8 de junho.Na imagem, Jessica surge com o carrinho do bebé e mostra-se feliz por recuperar as suas rotinas diárias.Recorde-se que, a atriz da TVI confessou na passada quinta-feira, 27 de junho, durante o programa 'A Tarde é Sua' que recorreu à toma de antidepressivos durante a gravidez e que viveu um momento bastante conturbado durante os nove meses de gestação.