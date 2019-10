Jessica Athayde sente-se perdida desde que foi mãe Atriz faz desabafo nas redes sociais.

Jessica Athayde

30 out 2019 • 18:20

Quase cinco meses depois de ter sido mãe pela primeira vez, Jessica Athayde confessa que sente falta das coisas que fazia antes de ter engravidado.



"Ainda ando à minha procura, depois de 9 meses grávida e a chegar aos 5 meses do Oliver, ainda questiono onde estou? Se voltarei? Ou se simplesmente mudei para sempre", começou por escrever a atriz.



"Falta-me dançar, voltar ao yoga, viajar, ter ataques de riso daqueles que doem a barriga, beber um bom vinho, trabalhar, criar e digo outra vez: voltar a dançar aquelas músicas que não são do Baby TV! Não podia estar mais agradecida pelo Oliver e por tudo o que ele me ensina todos os dias e claro ter descoberto o significado do amor incondicional, não mudaria nada. Mas demora assim tanto até voltarmos a sentir-nos gajas outra vez? Dito isto, vou preparar um biberão e dar mimos ao oli que acabou de acordar", escreveu, para depois pedir "dicas" a outras mães no Instagram.



artigos relacionados