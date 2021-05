30 mai 2021 • 16:11

Jéssica Nogueira, de 24 anos, rumou até às Maldivas numa viagem romântica com o namorado Gonçalo Quinaz.Nas redes sociais, a jovem tem feito subir as temperaturas com as fotografias escaldantes que tem partilhado no destino paradisíaco.Com um corpo de sonho, as formas sensuais de Jéssica Nogueira têm estado em destaque.