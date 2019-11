Joana Duarte mata saudades do namorado

14:36

Depois de assumir a relação com Ziggy Alberts, Joana Duarte mostra cada vez mais que está apaixonada através das redes sociais. A atriz já não esconde dos milhares de seguidores os momentos felizes que está a viver.

Agora, Joana voltou a partilhar fotografias ao lado do companheiro, o músico australiano, que revelam a cumplicidade entre os dois.



A artista apenas deixou um emoji de um coração na legenda das imagens carregadas de romance.



Recorde-se que Joana Duarte e Ziggy Alberts assumiram o romance em setembro deste ano, no entanto, vivem esta fase à distância, visto que o compositor não mora em Portugal. As novas imagens foram registadas a partir da Austrália, o que mostra que Joana Duarte rumou até ao outro lado do mundo para matar saudades do namorado.