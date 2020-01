Joana Duarte volta a declarar-se ao namorado: "Tanto amor"

Joana Duarte continua a mostrarde 25 anos.A atriz de 33 anos tem estado na Austrália , onde desfruta do calor e aproveita para matar saudades do companheiro com vários momentos românticos que faz questão de partilhar nas redes sociais.Joana voltou a derreter os fãs ao partilhar uma nova imagem junto do músico, com quem assumiu o romance em setembro do ano passado., escreveu a estrela portuguesa na legenda da publicação, onde o companheiro surgiu com um penteado diferente do habitual: de cabelo rapado.Os fãs de Joana Duarte, que conta com mais de 500 mil seguidores no Instagram, mostram todo o apoio para este namoro durar., são algumas das mensagens que se podem ler.