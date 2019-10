O incidente aconteceu esta quarta-feira no Campo Pequeno, em Lisboa.

15:49

João Maneira faz apelo nas redes sociais

João Maneira começou o dia de hoje da pior maneira. O jovem foi roubado junto no Campo Pequeno. O ator ficou sem o carro e está a fazer um apelo nas redes sociais a pedir ajuda aos seguidores.Sem revelar muitos detalhes, João conta que foi roubado junto ao bar 'Filipa' e que o automóvel é da sua mãe.Antes do incidente, o ator mostrou que passou a noite a divertir-se com um amigo.