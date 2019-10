A cuidar de quem precisa...", escreveu o artista.





Após todas as polémicas,a mostra-se feliz no trabalho, a exercer medicina.O ator partilhou uma fotografia nas redes sociais onde surge de bata "a cuidar de quem precisa" no Hospital de Torres Novas.

Recorde-se que após ter começado a trabalhar como médico o ator tem visto o seu nome envolvido em notícias polémicas.



José Carlos Pereira alegou ter sido assaltado e agredido na Cova da Moura, e também viu circularem fotografias suas nas redes sociais onde surgia alegadamente embriagado numa esplanada, assunto que deu que falar pelo vício do alcóol contra o qual José Carlos Pereira tem lutado.