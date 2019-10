José Condessa deixa mensagem de amor a Bárbara Branco

Volta tempo com um sopro forte de quem quer voltar. De quem não esquece o que ama e sempre lembra o porquê de não ter esquecido", escreveu.



Em entrevista ao site 'Holofote', Bárbara mostrou estar feliz pela conquista profissional do namorado.



"É um orgulho nós vermos a pessoa que amamos a superar-se diariamente e a abraçar novos desafios. Eu sei que ele se vai sair muito bem, por isso, eu só podia estar orgulhosa", assumiu.



Bárbara confessou ainda que devido às gravações não sabe quando vai visitar o namorado.



O ator está a gravar uma telenovela da Rede Globo, 'Salve-se quem puder', que estreia no próximo ano.

Apesar de estar muito feliz a nível profissional, o ator teve de deixar para trás a namorada, Bárbara Branco, que brilha na novela da TVI, 'Na Corda Bamba'.Esta quarta-feira, 9, José, de 22 anos, recorreu às redes sociais para deixar uma mensagem romântica, enfatizando que já está com saudades da cara-metade.