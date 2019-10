José Fidalgo faz homenagem ao pai

Para ti, por ti e sobre ti, serei eu", escreveu o artista na legenda da publicação.



, escreveu o artista na legenda da publicação.

decidiu homenagear publicamente o pai, que morreu no final de setembro. O progenitor faria 75 anos e o ator assinalou a data especial.O ator, que sempre se mostrou discreto em relação à vida pessoal, não hesitou em expôr a enorme saudade que sente do progenitor, com uma fotografia nas redes sociais onde o recorda, a beber vinho, como se estivesse a brindar ao seu progenitor.



A publicação rapidamente contou com o carinho de centenas de fãs e também de mensagens de apoio de algumas estrelas nacionais. Mariana Monteiro, Luciana Abreu, Andreia Dinis, José Mata ou Albano Jerónimo foram algumas das figuras públicas que reagiram com carinho às palavras do colega da ficção.



Recorde-se que o pai de José Fidalgo morreu no final de setembro. Na altura, o ator anunciou a perda nas redes sociais. "Aqui estou eu e a família a prestar homenagem em tua honra, meu pai. Um moscatel para brindar a um homem que viveu como queria e muito me honra em ser teu filho. Até um dia, meu querido pai. Do teu menino de ouro", escreveu no dia 26 de setembro, junto a uma fotografia onde também surge com um copo de vinho.