Judite Sousa revela saudades de Marcelo Rebelo de Sousa

Agradeço ao espectador ou espectadora que criou esta representação do espaço de comentário na TVI aos domingos", escreveu Judite na publicação, onde surgem dois bonecos lado a lado a representar o seu papel e o de Marcelo ao longo do formato.





Após abandonar a TVI, canal que deixou ao fim de oito anos de trabalho, Judite Sousa está focada no seu bem-estar mas não deixa de valorizar e recordar os momentos passados na estação.A jornalista partilhou uma imagem nas redes sociais alusiva aos momentos que passou ao comando do 'Jornal da Noite' na companhia do agora Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, aos domingos.A publicação contou com centenas de comentários onde os seguidores de Judite Sousa apreciaram o gesto ternurento com o ex-rosto da TVI e manifestaram saudades de a ver no pequeno ecrã., são algumas das mensagens que se podem ler. Além disso, os seguidores também questionam Judite Sousa sobre o seu regresso ao ecrã.Recorde-se que Judite Sousa anunciou no final do ano passado que ia deixar a TVI e recebeu uma onda de apoio por parte dos admiradores que acompanham o seu percurso profissional