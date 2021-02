Kanye West devastado com o divórcio de Kim Kardashian: "Está muito triste"

"O Kanye não está bem", contou uma fonte próxima da família. "Ele está ansioso e muito triste. Sabe que o casamento acabou e agora não há nada que possa ser feito. Ele também sabe o que está a perder sem a Kim", afirmou, acrescentando que a estrela de 'Keeping Up With The Kardashians' continua a defender o músico em privado.



, contou uma fonte próxima da família., afirmou, acrescentando que a estrela decontinua a defender o músico em privado.

O divórcio decontinua a fazer correr muita tinta na imprensa internacional. Após ter sido noticiado que o casal já se deixou de falar, sabe-se agora que o rapper norte-americano está devastado com a rutura.De acordo com a mesma fonte, a socialite já manifestou o desejo de manter o cantor próximo dos quatro filhos do casal:, disse., rematou.Recorde-se que o casal tem quatro filhos em comum:, de sete anos,, de cinco,, de três, e, de um.