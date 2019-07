Katia Aveiro radiante com o namorado e as crianças da família

Esta sexta-feira, Katia partilhou na sua conta pessoal de Instagram uma fotografia onde surge no elevador com o companheiro, Cristianinho e ainda o filho Dinis: "Não é a fotografia mais bonita, mas é o maior amor do mundo", escreveu a empresária na legenda da imagem.









Katia Aveiro já está regresso a Portugal. A empresária, grávida de oito meses, mostra-se radiante por estar em Lisboa na companhia do namorado e da família e desfrutado ao máximo da companhia da família.Enquanto a bebé não nasce, a irmã de Cristiano Ronaldo tem aproveitado o tempo junto das crianças da família e têm sido muitos os momentos partilhados nas redes sociais.