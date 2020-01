Katia Aveiro viaja com a filha bebé

Vou ali e já volto!!! Sempre volto, Graças a Deus!!!", escreveu Katia nas redes sociais, na legenda de uma publicação onde surge com a bebé ao colo.



"Lá vão elas, "Papá à espera", disse ainda, mostrando que deverá estar a preparar-se para regressar ao Brasil para junto do companheiro, o empresário Alexandre Bertolucci, para o Brasil, onde tem estado a viver desde que abriu o restaurante Casa Aveiro.



A irmã de Cristiano Ronaldo mostrou-se pronta para viajar com a filha, a pequena Valentina, de quatro meses.



Além da pequena Valentina, o membro mais novo do clã Aveiro que tem feito as delícias da família, Katia é ainda mãe de Rodrigo e Dinis, fruto da anterior união com o empresário José Pereira.



Recorde-se que recentemente, Katia Aveiro, que nunca passa despercebida pelo hábito de responder às críticas que recebe dos seguidores nas redes sociais, não se conteve e voltou a defender-se. Uma reação que causou polémica.