Kim Kardashian mostra o filho mais novo e encanta seguidores

Na imagem, o bebé surge de olhos abertos a esboçar um pequeno sorriso: "O meu bebé Psalm é tão fofo", escreveu Kim na legenda.





salm nasceu fruto de uma barriga de aluguer, tal como a irmã Chicago. Kim Kardashian e Kanye West são ainda pais de North e Saint.





I meannnnn my baby Psalm is so sweet!!!





Foi há cerca de um mês que Kim Kardashian mostrou pela primeira vez o rosto do filho mais novo, Psalm.Nas redes sociais, a socialite voltou a presentear os seguidores com uma imagem do bebé que conquistou de imediato a atenção dos internautas que se mostraram rendidos ao menino.Em poucas horas, a fotografia já conta com quase cinco milhões de gostos.Recorde-se que, P