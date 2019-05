Lonô na piscina! Rita Pereira faz as delícias dos fãs

A atriz está a desfrutar de alguns dias de descanso na zona algarvia com a família.

Rita Pereira partilha vídeo com o filho na pisicina

13:45

"Ok, podemos ir para a piscina, mas com estilo", brincou a artista na legenda da publicação onde o bebé é empurrado numa bóia e surge com uns óculos de sol.

Rita Pereira está a desfrutar de alguns dias de descanso a sul do País na companhia da família. Nas suas redes sociais, a jurada de 'A Tua Cara não me é Estranha' tem partilhado alguns momentos em família e mostra-se feliz pelo pequeno Lonô já poder ir à piscina.Num vídeo partilhado na sua conta pessoal de Instagram, a atriz surge a brincar com o bebé na piscina num momento de ternura entre mãe e filho.